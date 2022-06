homify 360°: dom jak z bajki pod Wrocławiem

Paleta kolorów przeważająca we wnętrzu opera się na błękitach, delikatnych szarościach i bieli. Przełamano ją nielicznymi elementami w kolorze czarnym. Całość zaaranżowana została na modłę klasyczną, z odrobiną romantyzmu, a także orientalnych akcentów. Białe ściany stanowią doskonałe neutralne tło dla subtelnych mebli i dodatków. Duża narożnikowa kanapa zwrócona została w stronę kominka, nad którym umieszczono dekoracyjne lustro. Warto zauważyć, iż nie ma w tym wnętrzu telewizora! Jest za to rzutnik, a filmy wyświetla się na ścianie.

Błękitne dodatki w postaci miękkich poduszek i przyjemnych w dotyku pledów, wprowadzają domową i przytulną atmosferę. Pomieszczenie to skąpane jest w świetle, a to dzięki stonowanej kolorystyce i swobodnemu dostępowi naturalnego światła, wpadającego do środka przez duże, łukowate okna.