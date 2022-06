Dom o dwóch twarzach

Taras prezentuje się naprawdę wyjątkowo. Cała jego przestrzeń została wyłożona drewnianymi panelami o różnych odcieniach brązu. Świetnie komponują się one z szarymi ścianami domu. Taki taras gwarantuje przestronne miejsce do odpoczynku i jest zarazem doskonałym punktem do podziwiania widoków okolicznych wzgórz. To niezaprzeczalny atut całego projektu.