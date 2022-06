Prawdziwy oryginał wśród domów jednorodzinnych!

Każda kreatywna dusza, nieważne czy jest to muzyk, pisarz czy malarz, potrzebuje specjalnego miejsca, w którym może się oddać swej pasji i rozwijać swoją twórczość. Niezwykle istotne jest zatem, by miejsce to stwarzało odpowiednie ku temu środowisko, pobudzało kreatywność, inspirowało i napędzało pozytywną energią. Jedno z takich miejsc chcielibyśmy wam dzisiaj zaprezentować – jest to połączenie studia i domu. Projekt wykonali profesjonaliści z firmy Müllers Büro, mieszczącej się w Berlinie. Projektanci stanęli przed zadaniem zaprojektowania przestrzeni przeznaczonej zarówno do kreatywnej pracy, jak i codziennego życia. Powstały w efekcie budynek podsumowali, jako miejsce, które jest otwarte na myślenie i mówienie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, oficjalnie i prywatnie, połączenie natury i sztuki.