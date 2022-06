Bezbolesny przewodnik po drążkach i szynach do zasłon!

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do dekoracji okien. Są one dla nas ozdobą wnętrza, ale też niezastąpioną, funkcjonalną kurtyną filtrującą widok, który wpada z zewnątrz do środka domu. W innych regionach, nawet niedalekich, takich jak Skandynawia, nie ma kultury ukrywania się przed światem, ani zwyczaju zasłaniania wnętrza mieszkania przed wścibskimi podglądaczami z ulicy. Wynikać to może z ich pewności siebie lub po prostu upodobania ponad wszystko otwartych przestrzeni, jasnych, jak najmniej zagraconych.

Wystrój wnętrz to również wystrój okien i parapetów! Odpowiednie style, na przykład minimalistyczny, przewiduje oszczędne w formie dekoracje, a raczej ich brak. Jednak mogą pojawić się funkcjonalne rolety, żaluzje lub ciemne zasłony, które mają za zadanie praktycznie zaciemnić pomieszczenie w razie takiej potrzeby. Aranżacja okien to także dylemat z natury technicznej. Dziś w sklepach istnieje szeroki asortyment przedmiotów, w których znajdziemy drążki i szyny do zasłon w ciekawych formach, kolorach, o różnej konstrukcji. W tym wydaniu homify zaprezentujemy popularne opcje na drążki i szyny do zasłon oraz zastanowimy się jakie są ich wady i zalety.

