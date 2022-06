homify 360º: nietypowy dom w Niemczech

Z jadalni rozciąga się wspaniały widok na to, co dzieje się za szklaną ścianą umieszczoną w salonie. Wynika to z faktu, że znajduje się ona na podwyższeniu i dzięki temu perspektywa do obserwacji okolicznych wzgórz jest lepsza. Umieszczenie tej strefy na otwartym planie było przemyślanym zabiegiem, który podkreśla przestronność całego wnętrza. Salon, w którym dominują szarości świetnie koresponduje z jadalnią o rustykalnym charakterze. Projektanci w interesujący sposób zorganizowali miejsce na drewno, niezbędne w przypadku posiadania kominka. Niewielka, pionowe wgłębienie umieszczone w ścianie na której jest kominek jest zarówno praktyczne, jak i niesłychanie designerskie.