6 odcieni szarości w salonie

Decydując się na kolorystykę naszego salonu najczęściej wybieramy neutralne barwy, by pomieszczenie było przyjemne dla każdego domownika i mogło się dostosować do bardziej szalonych elementów wystroju. Jednak pomiędzy bielą, kremami, czy delikatnymi brązami często zapominamy o jednej z najbardziej podstawowych i neutralnych barw – szarości. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy Wam pokazać, jak wdzięczny i funkcjonalny jest to kolor, a co więcej, że pasuje on do wszystkich stylów i aranżacji. Rynek wnętrzarski oferuje najróżniejsze odcienie szarości, od popielatego, aż po grafit, dzięki czemu z pewnością każdy z Was znajdzie odpowiadającą dla siebie barwę. Skorzystajcie z naszych propozycji!