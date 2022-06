Najlepsze inspiracje na Święta w kolorze niebieskim!

Są u nas w domu przedmioty lub meble wymagające okresowej renowacji. A nawet jeśli nie, to przewodni niebieski na Święta może zachęcić Was do odmienienia swojego mebla w tym jakże stylowym kolorze. Wolnostojący kominek w domu można pomalować żaroodporną farbą na wybrany przez siebie kolor. My polecamy pastelowy, niebieski na Święta kominek, taki jak ten na powyższej fotografii. Szczęściarzami są ci, którzy mają tę możliwość i przyjemność wygrzewać się przy kominku w czasie mroźnej zimy za oknem! Puśćmy wodze fantazji i dajmy mu kolor przeciwstawny do tego co sobą reprezentuje. Ciekawy antagonizm zestawienia zimnej barwy z uczuciem gorącego powietrza, które nam oddaje!