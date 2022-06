Szafki kuchenne inaczej- 7 pomysłów

Urządzając kuchnię, pierwszym elementem wyposażenia, na który zazwyczaj zwracamy uwagę, są meble kuchenne. To właśnie do nich staramy się dopasować sprzęty AGD i urządzenia kuchenne, to one determinują dekor tego pomieszczenia. Z setek dostępnych na rynku zestawów mebli ciężko jest wybrać ten najwłaściwszy. Różnią się one kolorem, materiałem, fakturą, funkcjonalnością oraz rozmiarem.

Dziś na homify przedstawimy Wam siedem ciekawych pomysłów na meble kuchenne- każde wyróżniają się czymś wyjątkowym, każde są w stanie nadać kuchni niepowtarzalny charakter. Zapraszamy!