homify 360°: dom w parku pod Łodzią

Właściwa bryła budynku otoczona została tarasami, zbudowanymi na poziomie nieco wyższym, niż grunt. Staja się one zatem swoistym przedłużeniem powierzchni domu, spajając go z ogrodem. Tarasy wyłożono ciemnymi drewnianymi deskami, potęgując naturalistyczny charakter budynku. Zapewniają one doskonałe miejsce do tego, aby cieszyć się bliskością natury i podziwiać rozpościerające się dookoła widoki na park i pola.