7 wyjątkowych umywalek

Biała umywalka wcale nie musi być nudna! Udowadnia to studio projektowe Zawicka-ID w aranżacji łazienki apartamentu w Wilanowie. Swoją formą umywalka przypomina białą chustę, której rogi zadarte są do góry. Statyczny i masywny zazwyczaj element armatury tutaj nabiera odmiennego, dynamicznego charakteru. To rozwiązanie dla tych, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań, bezpiecznie nawiązujących do klasyki.