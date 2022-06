Jak elegancko udekorować jadalnię na przyjęcie gości?

Najlepszym dodatkiem w eleganckiej jadalni jest zapach aromatycznych potraw, jednak jeśli wciąż chcemy dodać coś, co ucieszy nasze oko i zmysł estetyczny, a nie tylko zmysł węchu – to powinniśmy zwrócić uwagę na każdy szczegół w jadalni. Poczynając od stołu, o którym była mowa wyżej, przez krzesła i podłogę. W przypadku krzeseł, powinny one być odpowiednio dobrane do stołu, ale jeśli chcemy, żeby były bardziej wygodne, to zawsze możemy do nich dodać poduszki, które przyjmują najróżniejsze formy, jak choćby futrzane i miękkie nakładki na krzesła. Jeśli jednak boimy się o stan krzeseł, to wystarczy, że nałożymy na nie pokrowce, które mogą się równie dobrze prezentować, co tradycyjne obicie krzesła. Pozostaje nam dywan, który w jadalni nie jest częstym gościem ze względów praktycznych – jeśli chcemy mieć dywan, to upewnijmy się, że jest on łatwy w czyszczeniu. Nic nie zepsułoby eleganckiej aranżacji bardziej, niż stare okruszki na dywanie!