homify 360º: nowoczesny dom w Anglii

Aranżacja kuchni przypomina spokojny, szary ocean, którego barwy przechodzą przez jasne, aż do ciemnych tonów. Porządek i symetria to cechy charakterystyczne tej przestrzeni. Na środku kuchni znajduje się wyspa, nad którą wiszą trzy nowoczesne lampy. Dają one wystarczająco dużo światła, by móc siedzieć wieczorem przy tym blacie i spożywać posiłek. Szafki znajdujące się we wnętrzu, nawiązują do typowych, minimalistycznych form. Umieszczeni ich w jednym, długim pasie sprawia, że cała przestrzeń zyskuje na przestronności.