Domek na wsi w nowoczesnym stylu!

Wiejski domek jest niezwykle relaksującym miejscem, znajdującym się z dala od monotonnego życia miejskiego. W jego wnętrzu urządzono prawdziwe spa, które stało się jednym z głównych elementów rezydencji, pozwala ono na rewitalizację duszy i ciała, oddanie się komfortowi i zatracenie się w błogości. We wnętrzu dostrzec można kontynuację wykorzystania drewna w aranżacji. W pokoju przeznaczonym na spa znajduje się także duże okno, które zapewnia maksymalne oświetlenie wnętrza naturalnym światłem i sprzyja zapominaniu o wszelkich troskach i zmartwieniach. Jest to idealne miejsce by się odprężyć i zrelaksować.