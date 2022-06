homify 360°: dom pełen kontrastów w Lublińcu

Pierwszym wyzwaniem, z jakim musieli zmierzyć się architekci, była działka, a dokładniej jej rozmiar. Wynosił on niespełna 510 metrów kwadratowych, co wymuszało na projektantach dokładne i przemyślane nakreślenie planu jej zagospodarowania. Budowa domu w tej okolicy wymagała podporządkowania się do odgórnie narzuconych wymogów zagospodarowania, co oznaczało, iż trzeba było odejść od oryginalnego planu stworzenia budynku o płaskim dachu. Nie stało się to jednak przeszkodą w konstrukcji domu o charakterze silnie nowoczesnym i jakże oryginalnym!