7 pomysłów na mały ogród

Ogród to przede wszystkim miejsce do relaksu, a także spędzania czasu wolnego wiosną i latem. Do tego niezbędne nam są odpowiednie meble wypoczynkowe, przeznaczone specjalnie do ogrodu. Wyposażanie niewielkiego ogrodu, podobnie jak urządzanie małego salonu, wymaga postawienia na meble funkcjonalne, praktyczne. Najważniejszym elementem wyposażenia ogrodowego jest ławka do siedzenia oraz niewielki stolik. Meble te ustawić można na tarasie, w przypadku gdy ten przechodzi płynnie w ogród. Tym samym zaoszczędzimy miejsce, które przeznaczyć można na rośliny i krzewy.