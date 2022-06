Karmnik dla ptaków w 8 niezwykłych odsłonach!

Takiego kształtu po karmniku dla ptaków wcale byśmy się nie spodziewali! Nowoczesny, ale wykonany z naturalnych materiałów, karmnik przypominający wazę, to prawdziwy orientalny dodatek do naszego ogrodu. Możemy go zawiesić nawet na wysokim drzewie – ze względu na konstrukcję nawet na wietrze będzie się kołysał delikatnie jak huśtawka, co wyglądałoby zupełnie inaczej w przypadku tradycyjnego karmnika. Jedyne o czym powinniśmy pamiętać, to dokładanie jedzenia dla ptaszków – jeśli jest wysoko, może to być nieco trudniejsze zadanie.