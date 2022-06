Przed i po: lifting bajecznego domu na plaży w Porto

Tak wyglądało wejście do domu przed remontem. Dominowało je ciężkie drewno w postaci filarów i bali na suficie. Gdyby nie to, że wiemy już, gdzie zlokalizowany jest ten dom, patrząc na to zdjęcie moglibyśmy pomyśleć, że spoglądamy na typową górką chatę na Podhalu.