Jak mieszkają zodiakalni Strzelcy?

Z każdej podróży osoby spod znaku Strzelaca przywożą ze sobą coś ekstra, coś wyjątkowego, czego nie sposób spotkać w żadnym innym domu. Te wyjątkowe pamiątki odpowiadają za wytworzenie niesamowitego klimatu we wnętrzach Strzelców. Składają się one na etniczny, nieco hippisowski wygląd pomieszczeń, odwołując się do swobodnego, wolnego i radosnego stylu życia Strzelców!

