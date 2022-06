Zrównoważony dom – czy tak będziemy budować w przyszłości?

Rozwój zrównoważony wywodzi się z leśnictwa. Pierwotnie oznaczało sposób gospodarowania lasem polegający na tym, że wycina się tylko tyle drzew, ile może w to miejsce urosnąć, tak by las nigdy nie został zlikwidowany, by mógł się zawsze odbudować. Obecnie definicja ma szersze znaczenie i odnosi się w zasadzie do każdej sfery działalności człowieka – w tym budownictwa. Budownictwo zrównoważone to bardzo przyszłościowa dziedzina. Zgodnie z prawem unijnym już od 2020 r. wszystkie nowo budowane domy będą musiały być zaprojektowane tak, by wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych i być stosunkowo tanie do ogrzania. Zobaczcie na czym polega idea domów zrównoważonych.