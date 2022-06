Jak zaprojektować fajny pokój dziecięcy?

O stereotypowych kolorach w pokojach dziecięcych wspominaliśmy wcześniej, jednak to samo tyczy się dekoracji. Skoro w pokoju mieszka dziewczynka, nie oznacza to, że wszystko musi być różowe i słodkie, zaś w pokoju chłopca nie muszą atakować nas motywy piłki nożnej przeplatane z błękitem. Jeśli chcemy udekorować pokój dziecka, to przede wszystkim skupmy się na jego zainteresowaniach, tak jak zostało to zrobione w projekcie przygotowanym przez dekoratorka.pl. Motyw nawiązujący do pasji dziecka, tego co je interesuje, lub tego co mogłoby je zainteresować sprawdzi się w każdym przypadku!

Jeśli dziecko jest jeszcze zbyt małe, nie ma jeszcze hobby i interesuje je cały świat, to możemy dodać do niego klasyczne dekoracje w postaci obrazków, figurek, czy desingerskich dodatków, albo postawić na dekorację ścian w postaci naklejek 3D.