8 najładniej udekorowanych choinek!

Choinka w salonie może być jego kontynuacją w barwie. Możemy dostosować dekoracje choinkowe do reszty wyposażenia, w którym stoi drzewko. Na powyższym przykładzie, biała choinka przybrała niestandardowy, jak na Święta, kolor różowy, który pasuje do fotela. Powyższy przykład także podsuwa nam pomysł ozdobienia choinki szeroką wstążką, zamiast grubego łańcucha. W takim wydaniu, choinka nabiera lekkości i oryginalności. Pasujące do niej opakowania prezentów to wisienka na torcie wieńcząca całą, spójną aranżację salonu na Święta.