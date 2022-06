Jak oświetlić dom na Święta?

Świąteczne oświetlenie musi znaleźć się bezwzględnie na zewnątrz domu. Jest to wizytówka i wyraz zaangażowania w obchody jakże ważnego dla wielu czasu. Najczęściej zwykłe lampki choinkowe zawieszamy na ozdobnych drzewkach w ogrodzie. Co jeśli nie mamy na czym ich powiesić? Nic straconego! Powyższy przykład konstrukcji choinkowej jest dowodem na niezwykłą pomysłowość jej właścicieli. Co najbardziej nas zachwyca to, to że z daleka może wydawać się, że lampki wiszą w powietrzu, unoszą się same nad ziemią. Świąteczne oświetlenie nie musi być banalne. Dlatego coraz częściej dekorujemy lampkami nie tylko standardowe iglaki, ale też przykryte warstwą białego puchu ogołocone konary drzew, owijamy balustrady balkonów, ramy okien lub nawet podkreślamy oświetleniem kształt dachu lub całego domu. Wszystko po to, by sprawić, że świąteczne oświetlenie wybije nas z mroku i wyróżni z tłumu.