Jak urządzić dom na tradycyjne Boże Narodzenie?

Jest w roku ten jeden czas, na który czeka cała rodzina. Wszystkie miasta, wsie, cała okolica na zewnątrz domu przeobraża się w wyjątkowej atmosferze świąt Bożego Narodzenia. Nie tylko zmienia się wygląd naszych podwórek lub balkonów, rozświetlonych błyszczącymi lampkami, przebijającymi kolorowe światło pod warstwą śniegu, ale też nastroje ludzkie, które pogodnieją, na chwilę zapominają o codziennych kłopotach podczas intensywnych, acz ochoczych przygotowań do okresu wypoczynku, kontemplacji i celebracji. Tradycyjne święta to chwila podczas której chcemy czuć się wyjątkowo w już bardzo dobrze znanych nam czterech ścianach. I właśnie z tego powodu pragniemy dodatkowo wyróżnić tę świąteczną porę niezwykłą dekoracją domu, by cieszyć się nią w pełni.

Tradycyjne święta to oprócz tradycyjnych potraw, dźwięku i śpiewów kolęd, prezentów i spotkań rodzinnych, także wystrój domu, o który dbamy chyba najbardziej ze wszystkich innych okresów w roku. Przygotowania do świąt zaczynamy od gruntownych porządków. Odkurzamy, wycieramy, zmywamy, a dopiero potem dekorujemy. W tym wydaniu uporządkujemy wiadomości na temat domowych dekoracji świątecznych po to, by tradycyjne święta mogły być przeżywane i później wspominane w nadzwyczajny sposób przez wiele kolejnych, upływających lat.

