Top 5 w tym tygodniu- domy z elementem zaskoczenia!

Dom w Niemczech w Dolinie Renu to niezwykle nowoczesny budynek o pokaźnym metrażu, zapewniający dogodne warunki mieszkaniowe dla dużej rodziny. Wybudowano go na zboczu, co już samo w sobie czyni z niego dom o charakterze wyjątkowym. Jednak to, co go najbardziej na tle innych wyróżnia, to jego tylna fasada. Jej zdjęcia znajdziecie w Katalogu Inspiracji homify 360°: dom marzeń z widokiem na Ren.