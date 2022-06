Czy bardziej opłaca się kupić czy zbudować dom?

Decydując się na dom prefabrykowany nie będziemy musieli doglądać budowy i sprawdzać, czy aby robotnicy na pewno robią to, co do nich należy. W przypadku tego typu domów musimy się zastanowić nad materiałem z jakiego chcemy, aby został wykonany dom i metrażem. Cena tak naprawdę zależy od projektu, który wybierzemy i preferowanego sposobu wykonania. Najwięcej zapłacimy za dom z drewnianych bali – w stanie pod klucz nawet do 3 tys. zł za 1m2, oczywiście dom w stanie surowym jest prawie o połowę tańszy. Mniej będzie nas kosztować dom wybudowany z zastosowaniem technologii skandynawskiej – do 1600zł za 1 m2, zaś najmniej zapłacimy za dom z drewna klejonego oraz drewniany dom letniskowy. W przypadku tego pierwszego będzie to koszt ok. 1400zł za 1m2, zaś dom letniskowy wyniesie o połowę mniej.