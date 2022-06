Niezwykłe tapety, które można zrobić samemu!

Wycinki ze starych gazet, zdjęcia, przepisy kulinarne, rysunki odręczne to wszystko stanowi ciekawy materiał do stworzenia tapety. Pamiętajcie, że zawsze podczas komponowania jej układu będzie potrzebny klucz, który spoi poszczególne elementy w jedną całość. Najlepszym sposobem tworzenia takiej dekoracji ściennej jest naklejanie bezpośrednio do ściany poszczególnych segmentów za pomocą kleju do tapet papierowych. Elementy powinny na siebie nachodzić, przenikać się. Kluczem może być wspólny kierunek lub kolor składników. O krok dalej wysuniecie się wybierając motyw przewodni kolażu. Mogą to być podróże, kulinaria czy moda. Eksperci z YNOX tworząc swoje aranżacje stawiają na oryginalność i różnorodność. W jednym ze swoich projektów, bardzo nowoczesnym apartamencie, wykorzystali właśnie kolażową tapetę imitującą wycinki ze starych gazet.