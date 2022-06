Płytki łazienkowe na nietypowe sposoby!

Można zdecydować się na ułożenie płytek w domu, w każdym pomieszczeniu. Jednak w tradycyjnych domach płytki w łazience to standard, a także jeszcze chwilę temu królowały niezastąpienie w kuchni nad blatem. Trendy w aranżacji wnętrz zmieniają się i powstaje wiele nowych idei w dziedzinach projektowania, które do niedawna były dość oczywiste, ich forma była właściwie niezmienna. Dokładniej rzecz biorąc, mamy na myśli nowoczesne układanie płytek. Niewielkiego zaangażowania potrzeba, by wymyślić projekt ułożenia kafli na podłogach lub ścianach, który będzie odbiegał od standardów z przeszłości. Różnicę robią dziś nowe asortymenty sklepów, które znacznie poszerzyły gamę wyboru nie tylko kolorów, ale też kształtów płytek, które można oryginalnie wkomponować w wystrój naszego mieszkania. Nowoczesne układanie płytek obfituje w pomysły, jednak może być bardziej skomplikowane i czasochłonne w wykonaniu, bowiem, na przykład ułożenie płytek w „jodełkę” jest niewątpliwie trudniejszym zadaniem, niż układanie równoległe. Jednak takie przykładowe, nowoczesne układanie płytek może dać nie tylko stylowy efekt, ale też może zaradzić pewnym konstrukcyjnym problemom pomieszczenia, na przykład zgrabnie zatuszować nierówne kąty ścian! Dlatego układanie płytek to nie jest decyzja zero jedynkowa. Należy sprawdzić wiele ważnych aspektów i upewnić się w słuszności wyboru przed przyklejeniem pierwszej kafli.

Nowoczesne układanie płytek to nowe pomysły, ale też minimalizm i prostota. Tak więc geneza i baza w tym temacie jest ta sama, dochodzą jedynie nowoczesne inspiracje, które możemy zobaczyć na poniższych przykładowych realizacjach wybranych przez nas pomieszczeń.

