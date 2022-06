Nowoczesne mieszkanie w starym budownictwie!

Patrząc na całą przestrzeń, bardzo harmonijną w swojej istocie, zwrócimy uwagę na przebłyski małych fragmentów akcentowych. Jednak przede wszystkim, ujmują nas tu płynne przejścia między pomieszczeniami. Na tym zdjęciu widzimy jak jedno pomieszczenie spełnia dwie funkcje: łącznika z innymi częściami domu, ale również miejsca do odpoczynku. Przejście do jadalni nastawia nas na czas relaksu, a wszystko dzięki odpowiedniemu umeblowaniu. Piękna, szara kanapa podświadomie budzi w nas chęć relaksu. Zanim dojdziemy do jadalni, na pewno będziemy w dobrym humorze. Wstawienie takiej kanapy jest również doskonałą strategią na lepsze wykorzystanie przestrzeni przejściowej. Dzięki takiemu jednemu elementowi i odpowiedniej dekoracji wnętrza, korytarz nabiera dodatkowej funkcji.