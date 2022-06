Wyjątkowy dom o dwóch obliczach!

Punktem wyjścia do stworzenia tego projektu był klasyczny, podmiejski bungalow. Szczyt popularności tych domów w Wielkiej Brytanii przypada na lata trzydzieste ubiegłego wieku. Początkowo jednak nie cieszyły się one dobrą sławą, ponieważ kojarzone były raczej z nadmorskimi kurortami czy aglomeracjami podmiejskimi, w których ich liczebność była najwyższa. Jednakże architekci z biura Laurence Associates zaczerpnęli z tego typu budownictwa wszystko, co najlepsze. Łącząc tradycję z nowoczesnością, przywrócili oni tym samym oklepane już bungalowy do łask. Tak oto powstał projekt domu Little Piper w angielskim hrabstwie Kornwalii. Wspólnie zajrzyjmy do środka!