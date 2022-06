Nowoczesność na wsi!

Coraz częściej od zatłoczonych ulic miast i ciasnych mieszkań w blokach wolimy łagodzącą okolicę wsi, pełną urokliwych zakamarków i odprężającej ciszy. Jeżeli i Wy zdecydowaliście się na przeprowadzkę na wieś, przyszykowaliśmy dla Was wyjątkową gratkę! Projekt domu naszych architektów Markus Gentner Att Architekten jest idealną mieszanką nowoczesności z tym, co naturalne i swojskie. Przeglądając kolejne zdjęcia zwróćcie uwagę na kolorystykę, użyte materiały i zagospodarowanie przestrzeni – to dzięki nim całość prezentuje się tak oszałamiająco i wykwintnie!