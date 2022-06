Przed i po: od straszącej fabryki do nowoczesnego domu

Dziś pragniemy przedstawić Wam projekt, który można nazwać wyjątkowym. Odpowiedzialni za niego są eksperci z Architectenbureau Prent BV. Specjalizują się oni w renowacji zwykłych budynków jak np. fabryki, a także tych nietypowych – należących do dziedzictwa kulturowego. Traktują każde zadanie bardzo poważne. Ich projekty cechuje dokładność i staranność wykonania. Co więcej, nietuzinkowy sposób myślenia fachowców, prowadzi do zachwycających efektów. Na terenie dawnej fabryki w holenderskim Wageningen znajdował się stary, olbrzymi budynek, który architekci przemienili w cudowne, nowoczesne wnętrze.

Zobaczcie sami, jak ten kolos powoli przekształcał się w swoją obecną formię!