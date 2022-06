Idealna przedświąteczna kuchnia – co musi się w niej znaleźć?

Aromatyczne przyprawy, takie jak cynamon, czy kardamon – ich zapach będzie się unosił w powietrzu podczas świątecznych przygotowań. W trakcie wielkiego gotowania wszystkie niezbędne przyprawy i akcesoria powinny być pod ręką. Jeśli chcemy ustrzec się przed ogromnym bałaganem w którym nie będziemy mogli znaleźć tymianki i bazylii – powinniśmy mieć odpowiednio zagospodarowane miejsce na przechowywanie przypraw. Może to być jedna specjalnie przeznaczona do tego szafka lub głęboka wysuwana szuflada, w której pomieścimy wszystko. Dobrym pomysłem jest rozdzielenie przypraw w zależności od ich przeznaczenia: niektóre będą nam potrzebne tylko do wypieków, inne do mięsa, a jeszcze inne do ryb i warzyw.