7 stylowych pomysłów na przechowywanie słoików!

Półki w kuchni to bardzo dobry pomysł na zagospodarowanie wolnej ściany. Dzięki nim zyskujemy dodatkową powierzchnię do wykorzystania oraz składowania porcelany czy słoików. Półki na ścianie to także dobry sposób na przyozdobienie tej przestrzeni. Niestety to rozwiązanie ma też swoje wady. Po pierwsze zawsze musi panować na nich pedantyczny wręcz porządek. Z racji tego, że znajdują się w reprezentacyjnej części tej przestrzeni ich wygląd zewnętrzny musi nawiązywać do koloru, stylu wnętrza. Przykładem idealnej aranżacji takiej półki kuchennej jest zdjęcie powyżej. Wszystkie znajdujące się na niej słoiki są utrzymane w tym samym minimalistycznym stylu. To co głównie zdobi to wnętrze to ich kolorowa, różnorodna zawartość. Poniżej znajduje się półka z porcelaną o pastelowych, delikatnych kolorach. Całość została podkreślona ciepłą barwą światła ledowego. Efekt? Przytulna, dobrze zorganizowana i przede wszystkim jasna kuchnia.