Jak zrobić skalniak w ogrodzie?

Na proponowanym przez nas typie skalniaka, sprawdzą się zwłaszcza byliny, trawy oraz karłowate i płożące iglaki. Dlaczego? To proste – są one pięknie zielone przez cały rok! Są to też rośliny wieloletnie i wytrzymałe, a przecież zależy nam, żeby po trudach realizacji skalniaka, móc cieszyć się nim jak najdłużej. Ponieważ przy skalniaku wyłożonym małymi kamyczkami sugerowane jest położenie pod nimi agrowłókniny, wprowadzenie roślin jednorocznych mogłoby niepotrzebnie skomplikować nam życie!