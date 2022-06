Perła nowoczesnego minimalizmu!

Głównym celem naszych architektów było stworzenie takiego obiektu, który zachwycałby nie tylko niesamowitym designem, ale przede wszystkim ogromną funkcjonalnością. Nie ma wątpliwości co do tego, że w pełni się im to udało. Cała koncepcja konstrukcji budynku wygląda zachwycająco. Architekci zaprojektowali dom w taki sposób, by znalazło się w nim specjalne miejsce na auto właścicieli obiektu. Na tym zdjęciu możecie dokładnie przyjrzeć się temu jak prezentuje się on z zewnątrz. Prawda, że wygląda genialnie?