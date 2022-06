Przed i po: od zaniedbanego strychu do stylowego loftu

Efekty metamorfozy są niesamowite! Można by pomyśleć, że znajdujemy się w zupełnie innym miejscu. Główna część strychu – widoczna wcześniej na zdjęciach sprzed remontu – stanowi teraz serce domu, czyli otwartą i przestronną część dzienną. Ściany i sufit zostały pomalowane na biało, w przeciwieństwie do konstrukcji z drewnianych belek, która teraz stanowi zabytkową i klimatyczną ozdobę wnętrza. Miejsca otworów okiennych nie zmieniono, ale projekt został poprawiony tak, aby do wnętrza wpadało jak najwięcej naturalnego światła. Na podłodze ułożono drewniane panele, co do daje odrobiny ciepła całej aranżacji. W projekcie uwzględniono także system grzewczy i klimatyzację, jako że poddasza są wyjątkowo podatne na zmiany temperatur na zewnątrz.