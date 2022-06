homify 360°: dom inny niż wszystkie w Zielonkach pod Krakowem

Dom, do którego zabieramy Was dzisiaj z serią homify 360° pod Krakowem. Zaprojektowany został przez architekta Michała Szymanowskiego z Biura S, a ideą, która przeświecała temu projektowi, było stworzenie budynku mieszkalnego innego niż wszystkie inne w tej okolicy. Co to oznacza? Zobaczcie sami!