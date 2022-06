A gdzie Ty parkujesz swoją brykę?

Wspominaliśmy o parkowaniu auta w garażu połączonym z domem, ale żeby mieć wjazd autem wręcz so samego salonu, to jest to niespotykany pomysł. Takie realizacje zdarzają się w willach w ciepłych krajach, gdzie nie ma złych warunków pogodowych. Takie parkowanie auta w samym wnętrzu domu z praktycznego punktu widzenia może być dość problematyczne, bo spaliny przedostające się do wnętrza przy uruchamianiu maszyny są niebezpieczne. Jednak jeśli auto jest pięknym okazem, takim jak ten na powyższej fotografii, to może być swego rodzaju ozdobą wnętrza. Hm, różnie można to interpretować.