homify 360°: nowoczesny dom jednorodzinny z Gowarzewa

Gowarzewo to wieś położona w województwie wielkopolskim, w okolicach Poznania. Widoczny na zdjęciu dom, którego wnętrza będziemy dzisiaj odwiedzać, to dwukondygnacyjna konstrukcja w kształcie nowoczesnej, geometrycznej bryły. Jednak dwuspadzisty dach i charakterystyczna dachówka sprawiają jednocześnie, że budynek nawiązuje także do tradycyjnego budownictwa jednorodzinnego, dzięki czemu projekt w efekcie łączy ze sobą nowe ze starym w jedną, spójną całość.