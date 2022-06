Oryginalne ściany – 5 przykładów

Ceglana ściana to bardzo interesujący sposób na stworzenie nietypowego pomieszczenia. Idealnym przykładem jest projekt ekspertów z DK ARCHITEKTURA WNĘTRZ, którzy dodatkowo wybudowali na całej jej długości funkcjonalną półkę. Nie ulega wątpliwości to, że cegła to wspaniały materiał dla wielbicieli industrialnego klimatu. Występuje w kilku rodzajach, dlatego każdy z Was z pewnością znajdzie coś dla siebie. Furorę robią cegły o charakterystycznym, czerwonawym zabarwieniu, a także śnieżnobiałe. Te drugie doskonale odnajdują się w minimalistycznych przestrzeniach loftów. Jeżeli ważne jest dla Was podążanie za aktualnymi trendami, koniecznie wprowadźcie ten element do swojego domu.!