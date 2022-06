6 sposobów na szybką i niedrogą metamorfozę salonu

Ogromny wpływ na atmosferę salonu może mieć zmiana koloru czy wzoru dywanu. Inaczej będziemy czuć się we wnętrzu z etnicznym dywanem, inaczej z nowoczesnym, a jeszcze inaczej z perskim. Oczywiście musimy pamiętać o tym, by dobrze komponował się on z resztą pomieszczenia, jednak jest to na tyle mobilny element, że świetnie nadaje się na eksperymenty. Możliwości ekspresowej zmiany dostarczy nam dywan Blossom – filcowe kwiatki są wymienne, możemy zmieniać ich kolor w zależności od naszego nastroju!