Mieszkanie w stylu prowansalskim w podwarszawskiej Zielonce

Jeden z pustych zakątków mieszkania został wykorzystany jako alternatywa dla salonu – przyjemny kącik wypoczynkowy wykonany z palet. W łatwy i bardzo niedrogi sposób wykorzystano niepotrzebne palety po owocach, na których następnie ułożono stylowe poduchy i koc. Całość wygląda bardzo zachęcająco, a co więcej jest ekologiczna i zgodna z bardzo modnym trendem DYI (tłum. Do It Yourself – Zrób to sam).

