Jak zaaranżować małą kuchnię? 5 praktycznych porad

W małej kuchni należy logicznie i pomysłowo rozplanować powierzchnie robocze. Co nam przyjdzie z licznych miejsc do przechowywania, gdy nie będziemy mieli gdzie wykorzystać wszystkich zgromadzonych w szafkach przyborów kuchennych? W małej kuchni powierzchnię roboczą stanowią najczęściej górne części urządzeń takich jak lodówka czy pralka. Jeżeli są one niewystarczające, lub też przeznaczyliśmy je na coś innego, należy stworzyć inne miejsce do pracy. Dobrym sposobem jest połączenie stołu, jako miejsca do jedzenia, z powierzchnią roboczą, tak jak to widać na fotografii kuchni zaaranżowanej przez biuro JJ Architekci. Tutaj stół stanowi jednocześnie blat kuchenny, pełniąc także trzecią rolę- mebla oddzielającego kuchnię od strefy wypoczynkowej. Tym samym kuchnia staje się również przestrzenią towarzyską, pozwalając na wspólnym gotowaniu i spędzaniu czasu wszystkim domownikom.