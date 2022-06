Dom z łazienką marzeń!

Na poddaszu zlokalizowano łazienkę, której posiadanie leży w strefie marzeń wielu z nas! Luksusowe pomieszczenie, z dostępem do wanny, prysznica i sauny, zaaranżowano elegancko i stylowo. Dzięki licznym oknom, jest ono jasne i przestronne, pomimo swojego wąskiego kształtu. Wyposażenie łazienki emanuje klasyczną elegancją. Czarne szafki, biała ceramika łazienkowa, delikatna armatura- wszystko to daje naprawdę fenomenalny rezultat. A do tego wszystkiego sauna umieszczona na końcu pomieszczenia- bajka!