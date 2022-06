Nowoczesne domy na każdą kieszeń!

Domy z serii Cube są znacznie większe i występują w dwóch rozmiarach: 100 m² i 150 m². Są to duże budynki, których ceny wahają się między 280 000 zł a 396 000 zł (z wyłączeniem kosztów transportu i montażu). W konstrukcji mogą znajdować się maksymalnie 4 sypialnie, a wszystkie pokoje są duże i bardzo przestronne. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są standardowo w oświetlenie, ogrzewanie oraz system powłok wykonanych z materiałów najnowszej technologii, dzięki którym właściciele mogą cieszyć się domem na wysokim poziomie energooszczędności, niż ten, który zapewnia tradycyjna izolacja. Do modułu można dołączyć te same dodatkowe pomieszczenia, co w poprzedniej kategorii. Dodatkowo dom wyposażony jest we wszystkie niezbędne urządzenia i rolety elektryczne, a także zaawansowany system ochrony i bezpieczeństwa.