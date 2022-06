Sypialnia w stonowanych kolorach – 6 przykładów

W sypialni doskonale sprawdzają się odcienie beżu i złota. Te dwie, piękne barwy dominowały nawet w komnatach najznakomitszych władców! Zdjęcie aranżacji wykonali eksperci z T3 STUDIO. W tym wnętrzu to właśnie wspomniane odcienie sprawiają, że cała przestrzeń nabiera klasycznego oraz eleganckiego tonu. Beż i złoto zdecydowanie ocieplają całą sypialnię i sprawiają, że promieniuje ona swoistym blaskiem. Zwróćcie uwagę na to, że na podłodze umieszczono dywan o specyficznej strukturze. Jeżeli chcecie, by i w Wasza sypialnia była przytulna, przemyślcie wykorzystanie tego elementu we własnej aranżacji!