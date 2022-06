homify 360°: dom w Londynie dla rozrastającej się rodziny

Jeżeli Wasza rodzina się rozrasta, to dom, który dla niej stworzycie, musi rozwijać się wraz z nią. Często jednak zdarza się, że lokum, wybrane przez nas dla rodziny, przestaje spełniać wymagania nowych członków- jest po prostu za małe i niefunkcjonalne. Tak też stało się w tym przypadku, w domu w Londynie, który, choć ukochany przez swoich domowników, nie zapewniaj dogodnych warunków mieszkaniowych. Postanowiono go rozbudować, angażując do tego biuro Caseyfierro Architects, którego eksperci przystosowali go do nowoczesnych standardów życia, ale także partykularnych potrzeb tej rodziny. Zobaczcie, jak im się udało!