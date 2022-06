Czyszczenie obić mebli jeszcze nigdy nie było takie proste!

Możemy zaopatrzyć się w profesjonalne chemiczne środki czyszczące lub nasze meble powierzyć profesjonalnym firmom zajmującym się usuwaniem plam i zabrudzeń z tapicerek. Najpierw warto sprawdzić, co zdziałać możemy sami, używając produktów, które mamy pod ręką! Co sprawdzi się świetnie oprócz delikatnego proszku do prania lub mydła i ciepłej wody? Biały ocet! Dobrze oczyści tapicerkę, jednak może pozostawić intensywny zapach przez pewien czas. Nawet lepszym rozwiązaniem będzie użycie nawilżanych chusteczek dla dzieci, które są idealne do czyszczenia tapicerek. Zawierają delikatny płyn czyszczący, nie są suchy, ani na tyle mokre, by zostawić wnikające głęboko i trudne do osuszenia mokre plamy.

A czy wiecie, jak czyścić różne rodzaje podłóg? Oto 10 sprawdzonych wskazówek!