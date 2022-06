Wspaniały dom z nietypową strukturą

Myśląc o domach w Walii do głowy od razu przychodzą nam urokliwe rustykalne domki. Jednak z ekspertami homify udowodnimy, że istnieje dla nich bardziej nowoczesna alternatywa. Projekt, o którym mowa nosi nazwę Silver House, a jego autorami są architekci studia Hyde+Hyde Architects, zaś zdjęcia projektu wykonała portugalska frima Metro Cubico Digital. Dom wyróżnia się nowoczesnym designem, pełnym współczesnych rozwiązań i udogodnień. Zachęca on swoim stylowym wyglądem, któremu nie można odmówić subtelnych nawiązań do tradycyjnej architektury. Całemu projektowi towarzyszą niesamowite krajobrazy.