Przed i po: metamorfoza kawalerki na warszawskim Powiślu

Dawna łazienka, poprzez wyburzenie ściany, została połączona z salonem i zamieniona w funkcjonalny aneks kuchenny. Interesująca glazura z klasyczną fazą, przypominającą biały mur pruski nawiązuje nieco do klimatu przedwojennej Warszawy, przez co wystrój wnętrza nawiązuje do historii i tradycji tego miejsca. Warto także zwrócić uwagę, że widoczne wcześniej w łazience elementy systemu grzewczego, sprytnie ukryto w zabudowie okalającej sprzęty kuchenne, co sprawiło, że całość wydaje się znacznie spójniejsza i bardziej estetyczna.